مجلة تفضح تجارة رومانو "ملك الانتقالات" بسبب لاعب سوري ارتبط ببرشلونة!

ادعاءات صادمة عن فابريزيو رومانو

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها وسائل إعلام دنماركية، كان بطلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بانتقالات اللاعبين على مستوى العالم.

القصة هنا متعلقة باللاعب السويدي صاحب الأصول السورية روني باردجي، الذي تسبب هدفه مع كوبنهاجن في مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، بتغيير هائل في مسيرته ليرتبط بالعديد من الأندية الكبرى.

اللاعب البالغ من العمر 18 سنة المولود في الكويت من أسرة سورية، عقده ينتهي مع كوبنهاجن في 2025، وارتبط بالانضمام برشلونة ومانشستر يونايتد، رغم أنه لم يلعب دقيقة واحدة مع الفريق الدنماركي هذا الموسم.

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رومانو خرج عبر حسابه على منصة "إكس" قائلًا عن اللاعب الشاب:"روني باردجي حالة غريبة بالنسبة لأحد أفضل المواهب في أوروبا، من صدارة هدافي كوبنهاجن برصيد 10 أهداف، إلى صفر من الدقائق في مباريات عام 2024".

وأضاف:"السبب هو أن باردجي ليس لديه نية للتوقيع على عقد طويل الأجل، واعتبارًا من الصيف، لن يتبقى له سوى 18 شهرًا على عقده وسط ترقب من الأندية الكبرى لموقفه".

كوبنهاجن نفى الأمر تمامًا، ونتيجة لهذا الأمر قام المحرر الدنماركي ترويلس باجر ثوجيرسين الذي يعمل بمجلة "Tipsbladet" بتحقيق شامل عن هذه القصة، ليخرج بادعاءات صادمة عن رومانو بأنه كان يتم استخدامه كوسيلة ضغط على النادي.

وقال الصحفي في اتهاماته لرومانو:"أعلم أنه يتم معاملته مثل الإله على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن أقول إنه يحصل على معلوماته من وكلاء اللاعبين ويتبين أنه الناطق بلسان أجنداتهم، وفي هذه الحالة يبدو أن وكيل اللاعب يريد إرسال رسالة ضغط على كوبنهاجن من خلاله".

وأضاف:"إنها تجارة حيث يتعين على الأندية والوكلاء دفع تكاليف الدعاية، ولا يمكن وصف ذلك بأنه صحافة، لأنه شخص مدفوع بمصالح تجارية بحتة".

وحتى الآن يرفض رومانو إجراء أي مقابلات مع المجلة الدنماركية، في تصرف مثير للجدل لصحفي الانتقالات الأشهر في العالم، حيث يتابعه 20 مليون شخص على منصة إكس، بالإضافة إلى 27 مليون شخص على إنستجرام.