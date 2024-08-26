رغبة فابريجاس تساعد برشلونة بخمسة ملايين يورو!

خزائن برشلونة قد تنتعش بسبب فابريجاس...

يواصل فريق كومو الإيطالي، والذي يقوده فنيًا النجم الإسباني الأسبق سيسك فابريجاس، البحث عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبالفعل على استقر على لاعب برشلونة السابق.

وتعاقدت إدارة كومو، مع بعض الأسماء اللامعة مثل سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة الأسبق، ورافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد وريال مدريد، السابق وغيرهم من النجوم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية فإن كومو يستهدف التعاقد مع ميكا مارمول، لاعب لاس بالماس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ومستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

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ويمتلك مارمول، في عقده مع لاس بالماس، شرطًا جزائيًا بقيمة 10 ملايين يورو، وفي حال دفع كومو، هذا المبلغ، سيحصل برشلونة على 5 ملايين، بسبب العقد الذي ينص على حصول الفريق الكتالوني على 50% من نسبة بيع لاعبه السابق.

جدير بالذكر أن كومو فشل في تحقيق الفوز بأول مباراتين في الدوري الإيطالي، بعد الخسارة من يوفنتوس في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم تعادل أمام كالياري بهدف لمثله في الجولة الثانية، ويستعد لمواجهة أودينيزي في الجولة القادمة يوم الأحد القادم.