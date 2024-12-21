"انتهت صفحة مؤلمة"

كسر بول بوجبا نجم يوفنتوس السابق حاجز الصمت بشأن الحكم القضائي بإدانة شقيقه ماتياس وعدد من أصدقاء الطفولة، بتهمة خطفه وابتزازه.

كان شقيق بوجبا الأكبر واحدًا من 6 أشخاص أدينوا بتهمة اختطاف وابتزاز النجم السابق لمانشستر يونايتد، والذي لم يحضر إجراءات المحكمة.

حُكم على ماتياس بالسجن لمدة 3 سنوات، مع تعليق سنتين منها، حيث يرتدي جهاز مراقبة على الكاحل لمدة 12 شهرًا، بدلاً من احتجازه في زنزانة.

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وحُكم على الآخرين المُدانين بأحكام تصل إلى 8 سنوات وغرامات مالية كبيرة، لكن بوجبا لم يشعر بأي فرحة بنتيجة المحاكمة الطويلة.

وقال صاحب الـ31 عامًا، في تصريح لـ"فرانس برس": "لا يوجد فائز في هذه القضية، التي تشمل أفرادًا من عائلتي وأشخاصًا عرفتهم منذ الطفولة".

وأضاف: "يمكنني الآن أخيرًا طي صفحة هذه الفترة المؤلمة للغاية، هذا القرار فرصة للجميع للتركيز على المستقبل، الآن بعد صدور الحكم، يمكنني التركيز بشكل كامل على عودتي إلى كرة القدم الاحترافية".

ويغيب بوجبا عن الملاعب منذ سبتمبر 2023 بسبب الإيقاف بتهمة المنشطات، لكنه يستعد للعودة إلى الملاعب، بعد أن سُمح له بالعودة إلى التدريبات الشهر المقبل، على أن يعود للملاعب بشكل رسمي في مارس المقبل.