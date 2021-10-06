غينيا بيساو تتوعد المغرب بسبب التسمم الغذائي

تعرف على موقف منتخب غينيا بيساو

خاض منتخب غينيا بيساو مباراة الجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 أمام المنتخب المغربي، بالرغم من حالات التسمم التي تعرض لها لاعبيه.

وتعرض لاعبي منتخب غينيا بيساو لحالات تسمم غذائي، ليتم نقل عددًا من اللاعبين وأفراد بعثة المنتخب إلى مستشفيات العاصمة المغربية الرباط.

وأكد منتخب غينيا على أن 25 لاعبًا من صفوفه تعرض للتسمم الغذائي، وتم نقلهم تحت الرعاية والملاحظة الطبية خلال الساعات الماضية.

الاتحاد الغيني لكرة القدم، توعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لنظيره المغربي، بسبب حالة التسمم، مؤكدًا على أنه تم توثيق حالة التسمم التي تعرض لها الفريق.

وأرسل الاتحاد الغيني احتجاجه الرسمي مع التقارير الطبية، لإثبات الحادث الذي تعرض له المنتخب في المغرب، قبل انطلاق المباراة بساعات.

وخاض بالفعل المنتخب الغيني مباراته أمام نظيره المغربي، خسر بخمسة أهداف دون رد، باللقاء الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط.

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ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة التاسعة، بينما تجمد رصيد منتخب غينيا بيساو عند النقطة الرابعة في وصافة المجموعة.