غير محبوب في برشلونة.. عدو تشافي حكمًا لمواجهة فالنسيا بافتتاح الليجا!

في ميستايا..

أسندت لجنة التحكيم الإسبانية إدارة مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت المقبل في ميستايا، لطاقم تحكيمي بقيادة سانشيز مارتينيز، وذلك ضمن الجولة الأولى من الليجا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مارتينيز له ماضٍ سيئ مع مدرب البارسا السابق تشافي هيرنانديز، علمًا بأن برشلونة "ثاني أكثر نادٍ أدار له مباريات في مسيرته".

وبدأ صاحب الـ40 عامًا إدارة المباريات في الدوري الإسباني عام 2015، ويعد أحد أعلى الحكام تقييمًا في الليجا، بفضل خبرته الكبيرة، حيث يعد ريال مدريد وبرشلونة أكثر الأندية التي أدار لها مباريات.

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وأدار مارتينيز 33 مباراة لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الكتالوني 25 فوزًا، مقابل تعادلين و6 هزائم، بالإضافة إلى 67 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وحسب "سبورت" فإن "سانشيز مارتينيز غير محبوب في برشلونة، إذ تنخفض نسبة الفوز تلقائيًا في ظل وجوده، وتصبح الأحاسيس (سلبية) على أرض الملعب، وتجلى ذلك في مواجهة البارسا وأتلتيكو مدريد الموسم الماضي".