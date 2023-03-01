"غيروا أصواتي لصالح ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو" ..فضيحة تزوير أصوات الكرة الذهبية 2013!

قائد غينيا الاستوائية السابق يؤكد أن تصويته في جوائز الكرة الذهبية لعام 2013 تم تغييره..

فجر جوفينال إدجوجو القائد السابق لمنتخب غينيا الاستوائية قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف عن تغيير صوته في جائزة فيفا والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2013.

قائد غينيا الاستوائية السابق، وأثناء حديثه مع شبكة "جول بلاي" الإسبانية الرياضية، أكد أنه منح صوته في ذلك العام لكل من ديدييه دروجبا وأندريس إنييستا، لكن عندما تم الكشف عن نتائج التصويت، تم إدراج ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تحت اسمه.

وقال جوفينال في حديثه: "ما يمكنني قوله عن هذا النوع من الجوائز هو أنه في عام 2013، قمت بالتصويت للاعبين الثلاثة للحصول على الكرة الذهبية وأرسلت تصويتي، وفي النهاية عندما تم الإعلان عن الأصوات فإن قائمة من صوتت لهم كانت مختلفة".

وأضاف: "النتائج قالت إنني صوتت لميسي ورونالدو، لكنني لم أصوت لأي منهما. لهذا السبب أقول، أنا لا أؤمن بأي من تلك الجوائز".

قائد غينيا الاستوائية السابق أكد أنه لم يخبر أي شخص عن ذلك الخطأ أو التغيير المتعمد، لأنه لم يكن يهتم كثيرًا، لكن تلك الواقعة أكدت له أن تلك الجوائز ليس لها قيمة على الإطلاق.

وتأتي تلك التصريح لتزيد الجدل حول نتائج الكرة الذهبية لعام 2013، حيث ذكرت تقارير متعددة حينها، بما في ذلك من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن العديد من المدربين ادعوا تزوير الأصوات، قائلين إن أصواتهم قد تغيرت أيضًا.