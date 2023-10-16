غيرة من ريال مدريد؟ مبيعات خيالية لقميص برشلونة الأبيض!

قميص برشلونة الأبيض شهد نسبة مبيعات كاسحة..

كشف نادي برشلونة الإسباني عن أرقام مثيرة للاهتمام تتعلق بمبيعات النادي من منتجاته المرخصة، وعلى رأسها بالطبع قمصان النادي الأساسية والاحتياطية لموسم 2023-2024.

وفي تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلًا عن برشلونة، فإن بداية موسم 2023-2024 كانت مشجعة مع نمو المبيعات مقارنة بالربع الأول من الموسم الماضي، حيث تزايدت أعمال التجارة الإلكترونية وترخيص المنتخبات التي تحمل علامة برشلونة التجارية هذا العام.

وحسب بيانات النادي، فإن نسبة مبيعات القميص الثاني تتراوح في العادة بين 20 و25% من إجمالي حجم مبيعات القمصان في كل موسم.

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لكن الأرقام أظهرت أن مبيعات القميص الأبيض، والذي يعد القميص الثاني لموسم 2023-2024 كاسحة، حيث كشف التقرير أنه منذ تم طرحه للبيع في 26 يوليو، فقد استحوذ القميص على نسبة تصل إلى 40% من المبيعات التي تمت في متاجر برشلونة.

ارتداء برشلونة للون الأبيض لم يكن له أي علاقة بنادي ريال مدريد، حيث قرر "البلوجرانا" العودة لارتداء القميص الأبيض خلال موسم 2023-2024، بعد 44 عامًا من آخر ظهور للفريق بذلك اللون.

وجاءت عودة برشلونة لارتداء اللون الأبيض ضمن حملة لتكريم تاريخ النادي وأساطيره، خاصة وأنه القميص الذي ظهر به يوهان كرويف أسطورة الفريق الكتالوني في سبعينيات القرن العشرين.