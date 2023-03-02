غيرة المرأة فوق كل شيء.. خطوة استباقية من زوجة حكيمي تمهيدًا للانفصال!

حياة المغربي الشخصية باتت مهددة!

رغم أنها لم تقل أي شيء حتى الآن عن الاتهامات الموجهة لزوجها أشرف حكيمي، بعد أن قالت شابة يوم 25 فبراير إنه اغتصبها في منزلها في ضواحي باريس، يبدو أن هبة عبوك تريد أن تبتعد عن لاعب كرة القدم المغربي.

بدأت الممثلة في حذف جزء من المحتوى المشترك الذي يجمعهما معًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نفس الخطوة التي اتخذتها جوانا سانز بعد الشكوى ضد داني ألفيش بتهمة الاغتصاب.

في غضون ذلك، يؤكد محامي لاعب باريس سان جيرمان أنه بريء وأنه تحت تصرف العدالة، مشددًا على تحليه بالهدوء حيال الأمر.

وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن الزوجين بدآ بالفعل في الاستعداد للانفصال، بعد الاتهامات التي طالت حكيمي.