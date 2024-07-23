"غياب أكثر من 4 أشهر؟".. برشلونة يتمنى الأسوأ لأراوخو!

متى يعود نجم أوروجواي؟

ينتظر برشلونة تحديد المدة النهائية لغياب مدافعه الأوروجوائي رونالد أراوخو، الذي تعرض لإصابة كبيرة مع المنتخب في كوبا أمريكا 2024، وخضع لعملية جراحية أمس الإثنين في فنلندا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النادي الكتالوني يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت فترة غياب أراوخو قد تصل إلى 4 أشهر أم لا، حتى يتسنى له التفكير في سوق الانتقالات الصيفية.

وأضافت: "إصابة أراوخو قد تساعد برشلونة على التعاقد مع لاعبين وتسجيلهم عن طريق استخدام 80% من راتب اللاعب المصاب إذا تم تأكد غيابه 4 أشهر أو أكثر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسبق لبرشلونة استخدام البند ذاته الموسم الماضي، حين تعرض جافي لإصابة طويلة، ما أتاح استقدام وتسجيل فيتور روكي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد كشفت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتكفل بصرف تعويض لنادي برشلونة عن كل يوم يغيب فيه اللاعب الأوروجوائي بسبب الإصابة، لذلك قد يصل التعويض إلى 2.5 مليون يورو.