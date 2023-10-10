غياب هلالي عن معسكر الأخضر بالبرتغال بسبب الإصابات!

3 لاعبين هلاليين يغيبون عن انطلاقة معسكر الأخضر بسبب الإصابات

شهدت انطلاقة معسكر المنتخب السعودي المقام في البرتغال، غياب 3 لاعبين دفعة واحدة من نادي الهلال، وذلك بسبب الإصابات!

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب نيجيريا مساء يوم الجمعة المقبل، في مباراة ودية، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2023.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الثلاثي سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد كنو، لم يشاركوا في التدريبات الجماعية.

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وأضافت الصحيفة أن ثلاثي الهلال اكتفوا بتدريبات لياقية خاصة، تحت إشراف الجهاز الطبي، بعدما شعروا بآلام استدعت إعفاءهم من التدريبات الجماعية.

ولم يتم تحديد موقف الثلاثي الشهراني والدوسري وكنو من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء حتى الآن.