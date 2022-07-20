غياب محرز ومنافسة ماني وصلاح.. القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا

فرصة كبيرة لماني وابتعاد صلاح وغياب محرز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القائمة المختصرة للأسماء المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2022.

ويتنافس هذه المرة على الجائزة الثلاثي الذي تواجد الموسم السابق في الدوري الإنجليزي: محمد صلاح من ليفربول، ساديو ماني المنتقل حديثًا لصفوف بايرن ميونخ، وإدوارد ميندي حارس تشيلسي.

ومن المقرر أن يتم معرفة الفائز من خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في دولة المغرب يوم الخميس.

وكان الدولي المصري قد حصل على الجائزة مرتين، الأولى في عام 2017 بعد الموسم الخرافي الذي قدمه مع ليفربول، والثانية في عام 2018 بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

فيما تحصل الأسد السنغالي، ساديو ماني، على جائزة الأفضل قاريًا في عام 2019 بعد أن تفوق بصورة واضحة على كل الأسماء الإفريقية آنذاك.

أما عن ميندي، فهو ينتظر الفوز باللقب لأنها ستكون المرة الأولى في تاريخه، بل وستكون من يد صلاح وماني، وهو الأمر الصعب للغاية في ظل تواجد الثنائي المبدع.

وأوضحت بعض التقارير أن ساديو ماني هو الأقرب للحصول على الجائزة ومن بعده إدوارد ميندي، وذلك بسبب تفوق السنغال الكاسح على القارة بعد الفوز ببطولة كأس الأمم والتأهل لكأس العالم على حساب مصر، وهو ما يصعب مهمة صلاح.

جدير بالذكر أن رياض محرز استبعد من القائمة القصيرة وسط العديد من علامات الاستفهام حول هذا القرار بعد الموسم الرائع الذي قدمه الجزائري مع فريق مانشستر سيتي والفوز ببطولة الدوري الممتاز.