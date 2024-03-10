رغم غياب سافيتش .. مفاجأة سعيدة لجيسوس قبل مواجهة الاتحاد

الزعيم يستعيد أحد أبرز المصابين.

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة سعيدة للمدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للهلال قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، والتي أكدت أن النجم سالم الدوسري قد شارك في جزء من تدريبات الفريق للاستعداد للمباراة.

وأوضحت الصحيفة أن الدوسري شارك لمدة محددة ثم عاد ليعمل منفردًا على تأهيل نفسه بدنيًا استعدادًا لخوض المباراة المنتظرة.

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وسيكون الدوسري على رأس القائمة المتوجهة لخوض المباراة الهامة، التي فاز الهلال في ذهابها بهدفين نظيفين على حساب غريمه الاتحاد.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام مساء الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة، في ظل غياب مؤكد لمليونكوفيتش سافيتش المصاب أيضًا.