غيابه سيطول .. لويز فيليبي يُعزز فرص حجازي للعودة لقائمة الاتحاد

كما يُقال .. مصائب قوم عند قوم فوائد

SHAHID

يبدو أن أحمد حجازي مدافع الاتحاد لن يصبر طويلًا بعد بداية يناير القادم حتى يعود لقائمة فريقه في دوري روشن السعودي، حيث قدم له زميله لويز فيليبي خدمة كبيرة بطريقة غير مقصودة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدافع الإيطالي تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة ضمك الأخيرة في الدوري، مما أبعده عن المشاركة في كأس العالم للأندية، وقد أفادت صحيفة الرياضية أنه بدأ برنامجه التأهيلي بالفعل لكنه لن يعود للعب قبل 5 أسابيع.

ذلك الغياب الطويل للاعب من شأنه أن يُعزز بالتأكيد فرص حجازي للعودة إلى قائمة الاتحاد المحلية في أسرع وقت ممكن، خاصة مع غياب أحمد شراحيلي منذ فترة طويلة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حجازي لعب 3 مباريات مع الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة، وقد قدم خلالها مستوى مميزًا جعل الجميع يُطالب بالحفاظ عليه حتى نهاية الموسم على الأقل واستبعاده من "المذبحة" المتوقعة للأجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

يُشار إلى أن الاتحاد سيُواجه الرائد يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

SHAHID