بعد غيابه أمام الدحيل .. حسم مصير كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والوحدة

هل يشارك كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والوحدة؟

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جدل كبير صاحب "غياب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن مواجهة الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء.

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النصر فاز (3-2) على الدحيل، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وزعمت بعض التقارير، أن غياب رونالدو عن قلعة العالمي، سيتواصل في مباراة الوحدة، مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب معاناته من مشاكل بدنية عديدة.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن موقف الأسطورة البرتغالية، من مباراة النصر أمام الفريق المكي.

وأعلن العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، تأكد جاهزية كريستيانو رونالدو، للمشاركة بشكل طبيعي، في مواجهة الوحدة القادمة.

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، يقدم مستويات مبهرة في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث سجل 15 هدفًا وصنع 9 آخرين، خلال 16 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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