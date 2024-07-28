غيابات بالجملة.. فليك يعلن قائمة برشلونة استعدادًا للكلاسيكو!

31 لاعبًا في جولة أمريكا

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قائمة الفريق المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض مباريات ودية استعدادًا للموسم المقبل 2024-2025.

وسوف يخوض الفريق الكتالوني 3 مباريات، أمام كل من مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان، قبل أن يعود الفريق إلى إسبانيا لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي: "تير شتيجن - بالدي - مارتينيز - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - كريستينسن - روميو - فيتور روكي - جوندوجان - كوندي - جوليان أراوخو - لينجليت - بابلو توري - كاسادو - فورت - فالي - باو فيكتور - أسترالاجا - كوشين - أوناي - فاي - مارك برنال - جيرارد مارتن - نوح دارفيتش - جيل فرنانديز - أندريس كوينكا - توني فرنانديز - سيرجي دومينجيز - كويم جونيينت - أليكسيس أولميدو".

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وغاب عن القائمة عدد من نجوم البارسا لأسباب مختلفة، فابتعد كل من "جافي، بيدري، رونالد أراوخو، فاتي، دي يونج، للإصابة"، بينما حصل "لامين يامال وفيران توريس"، على راحة إضافية بعد المشاركة في يورو 2024، فيما يشارك "باو كوبارسي وإريك جارسيا وفيرمين لوبيز"، مع المنتخب الإسباني في أولمبياد باريس 2024.

وسوف تغادر بعثة برشلونة صوب إسبانيا اليوم الأحد، على أن تصطدم بمانشستر سيتي في أورلاندو يوم 30 يوليو، ثم ريال مدريد في نيوجيرسي يوم 3 أغسطس، وميلان في بالتيمور يوم 6 أغسطس.