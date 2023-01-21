الإيطالي يريد اكتمال صفوفه بأسرع وقت ممكن

رغم أن ريال مدريد اقترب نظريًا من استعادة كثير من لاعبي قوامه الأساسي، إلا أن التدريبات الأخيرة في فالديبيباس قبل التوجه إلى بيلباو لا تبشر كثيرًا حيال لحاق بعض المصابين بالمباراة الهامة ضد أسود الباسك.

ما هو مؤكد أن كلا من داني كارباخال ولوكاس فاسكيز ودافيد ألابا وأوريلاين تشواميني يمكن أن يشاركوا في المباراة لأن الفحوصات الطبية حددت لهم 22 يناير موعدًا محتملًا للعودة، ولكن هناك بعض التحفظات.

إصابة جديدة لهازارد!

كارباخال على سبيل المثال لم يتدرب مع المجموعة في آخر مران واكتفى بالتدرب منفردًا على العشب، هازارد على الأغلب سيخرج من القائمة بعد تعرضه لإصابة جديدة أو هي تجدد للقديمة في الكاحل، ألابا وتشواميني وفاسكيز قد يشاركون بنسبة ضئيلة.

الأزمة تظل في الظهير الأيمن خصوصًا إن لم يخض كارباخال المباراة، لأن ما أثار الجدل أكثر هو غياب الشاب فينيسيوس توبياس عن المران الجماعي.

قد يحمل هذا بشرى لجماهير ريال مدريد لأن أنشيلوتي إن كان ينوي تعويض مكان كارباخال بالقائمة للجأ إلى توبياس كما فعل حين استدعاه إلى مباراة فياريال، وعلى كل حال تظل مشاركة ناتشو في هذا المركز حلًا أخيرًا لدعم خيارات أنشيلوتي.