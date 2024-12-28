فرحة التأهل لم تكتمل .. "غيابات جديدة" تطارد المنتخب السعودي قبل مواجهة عمان في كأس الخليج

السعودية تقابل عمان في نصف نهائي خليجي 26..

تلقى المنتخب السعودي، ضربة موجعة، في ليلة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بعد الفوز المثير على العراق بنتيجة (3-1).

ونجح المنتخب السعودي في إقصاء العراق، حامل اللقب، من كأس الخليج، بعد موقعة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، والتي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي، ليضرب موعدًا مع سلطنة عمان في نصف النهائي.

وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، إن ناصر الدوسري، لاعب وسط المنتخب السعودي، سيغيب عن مواجهة عمان، في نصف النهائي، بسبب تراكم البطاقات، بعدما نال بطاقة صفراء في مباراة العراق، وهو الإنذار الثاني للاعب، بعد لقاء اليمن.

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وكان عبد الإله المالكي، قد تعرض للإصابة في مباراة العراق، لتتضاءل فرصه في اللحاق بمباراة عمان، ويلتحق بركب اللاعبين المصابين، مع صالح الشهري وياسر الشهراني، واللذين تم استبعادهما من معسكر المنتخب في الكويت، بناءً على تقرير الجهاز الطبي.

وينتظر المنتخب السعودي وصول مروان الصحفي، مهاجم بيرشكوت البلجيكي، إلى معسكر الأخضر، حيث تم استدعاؤه لينضم لكتيبة هيرفي رينارد، بدلًا من فراس البريكان، الذي تقرر استبعاده قبل بدء مشوار المنتخب بالبطولة بسبب الإصابة.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نصف النهائي، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، ليأتي خلف منتخب البحرين الذي تأهل بأفضلية المواجهات المباشرة مع الأخضر، ليتزعم صدارة المجموعة.