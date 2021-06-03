غناء اضطراري .. كواليس مثيرة حول طرح ألبوم الهلال الغنائي

تعرف على تفاصيل طرح ألبوم الهلال الغنائي

تحدث الملحن "سهم" عن الألبوم الغنائي الذي تم إطلاقه مؤخرًا لنادي الهلال السعودي وجماهيره، وأيضًا دور الأمير الوليد بن طلال في إطلاق الألبوم.

وأطلق سهم الألبوم الغنائي، وذلك بعد تتويج نادي الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2020-2021.

سهم قال خلال تصريحات عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" عبر قناة "روتانا خليجية": "الأمير الوليد بن طلال أراد تتويج نادي الهلال، بعمل ألبوم غنائي له".

الملحن تابع: "الأمير الوليد بن طلال تواصل بالفعل مع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، ومدير شركة روتانا سالم الندي، وعرض عليهما الفكرة".

واستطرد قائلًا: "شركة روتانا تواصلت بعد ذلك معي من أجل تلحين الأغاني، كما تم التواصل مع الفنان عبد المجيد عبد الله لغناء أغنية أنا الهلال أنا العناد، ضمن الألبوم، ولكنه تعرض لوعكة صحية وقتها".

وواصل: "الشركة المنتجة استعانت بي من أجل غناء الأغنية، ووافقت على ذلك بسبب ارتباط الشركة بموعد نهائي لتقديم الألبوم لجماهير نادي الهلال".

واختتم سهم تصريحاته قائلًا: "الأمير الوليد بن طلال كان دورًا كبيرًا في إنتاج الألبوم، وأشكر جميع الموزعين وكل الذين شاركوا في إنتاج أغانيه، والتي لاقت استحسان جماهير الهلال".

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