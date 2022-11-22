غموض مستقبل إنريكي مع إسبانيا .. وترقب من مانشستر يونايتد وأتلتيكو!

لويس إنريكي لم يجدد عقده بعد مع الاتحاد الإسباني، مما يثير الشكوك حول استمراره في تدريب منتخب إسبانيا.

يحضر الاتحاد الإسباني لكرة القدم مجموعة من البدائل المحتملين لخلافة لويس إنريكي في تدريب منتخب إسبانيا، في حالة قرر الرحيل عن منصبه بعد نهاية كأس العالم 2022.

وتأتي حقيقة أن المدرب الإسباني توجه إلى قطر دون تجديد عقده مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتزيد شكوك لويس روبياليس رئيس الاتحاد بأن إنريكي لا يرغب في التجديد، ويبدو أن البحث عن بديل قد بدأ بالفعل.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن إنريكي لديه عدة عروض بالفعل، وإلى جانب عرض التجديد من قبل الاتحاد الإسباني، فإنه ينظر في ثلاثة عروض أخرى.

الصحيفة أكدت على وجود عرضين مقدمين لإنريكي من ناديين من الدوري الإنجليزي، وكشفت أن أحدهما هو مانشستر يونايتد لكن دون الكشف عن النادي الآخر، بالإضافة إلى اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني بخدماته.

وفي انتظار قرار إنريكي فإن الاتحاد الإسباني يفكر في عدة أسماء إذا ما قرر الرحيل، لكن هناك ثلاثة أسماء تتصدر القائمة، وهم مارسيلينو، وإرنستو فالفيردي بالإضافة إلى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا تحت 21 عامًا.

بينما تم استبعاد اسم أوناي إيمري من القائمة النهائية للمرشحين، بسبب توليه تدريب نادي أستون فيلا الإنجليزي مؤخرًا.