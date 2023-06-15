غلطة الشاطر .. شريك النصر الجديد يجعله أضحوكة أمام جماهير الهلال بسبب البطولات

شراكة تسببت في إحراج كبير لنادي النصر أمام جماهير الهلال والفرق المنافسة

"غلطة الشاطر بألف"، نعم هذه حقيقة، إذا ما نظرنا إلى ما تعرض له نادي النصر، مساء اليوم الخميس، الموافق الـ15 من يونيو 2023؛ بعد توقيع عقد رعاية ضخمة، للفريق الأول لكرة القدم.

النصر ممثلًا في رئيسه التنفيذي أحمد الغامدي، وقع عقد رعاية مع شركة "كافيد"؛ مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ120 مليون ريال سعودي؛ حسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية.

"كافيد" رحبت من ناحيتها، بالشراكة مع قلعة العالمي؛ مؤكدة في بيان عبر موقعها الرسمي، على أن النصر من أنجح الأندية في السعودية والشرق الأوسط؛ حيث يمتلك 25 بطولة رسمية، من بينها 9 ألقاب دوري.

تجاهلت الشركة بذلك، البطولات التي يطالب النصر بتوثيقها، ومن بينها دوري المناطق؛ وهو الأمر الذي تنبهت له فيما بعد؛ لتصحح الأرقام، وتؤكد على امتلاك العالمي "45 لقبًا"، من بينهم 17 دوري.

جماهير الهلال والأندية المنافسة استغلت هذه الغلطة، للسخرية من النصر؛ حيث قال حساب باسم "مُهنّد KB9" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شريك النصر يؤكد أن النادي يملك 25 بطولة رسمية فقط.. نعم الشراكة التي تكون المصداقية هدفها".

بينما كتب حساب "ابو فيصل (66)": "حتى لو غيرت كافيد رأيها، لا يصح إلا الصحيح.. النصر لديه 25 بطولة فقط، وبينا وبينكم لجنة التوثيق"، ليضيف حساب "sh"؛ قائلًا: "هاربين من التوثيق وجاهم كافيد ووثق لهم.. ههههه قلنا لكم 25 بطولة بس".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة السعودي، أعلن تشكيل لجنة لتوثيق بطولات الأندية؛ منذ انطلاق ممارسة لعبة كرة القدم في المملكة، وفي مختلف الفئات السنية.