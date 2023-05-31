عكس كل شيء .. خطوة مفاجئة قد تقلب الموازين في مستقبل ليونيل ميسي!

علي سمير
Lionel Messi PSG 2022-23Getty
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ليس برشلونة أو الهلال!

وسط التكهنات حول انتقاله إلى الهلال السعودي أو العودة إلى برشلونة، جاءت خطوة جديدة لتقلب الموازين تمامًا بخصوص مستقبل ليونيل ميسي.

النجم الأرجنتيني عقده ينتهي مع باريس في 30 يونيو المقبل، وكل المؤشرات كانت تؤكد أنه لن يستمر مع الفريق الفرنسي، ويريد الرحيل عن حديقة الأمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن وسط الحديث المحتدم حول مستقبله، ظهر ميسي في الفيديو الترويجي للقميص الجديد لباريس سان جيرمان للموسم المقبل، جنبًا إلى جنب مع كيليان مبابي وماركو فيراتي وباقي النجوم بالفريق.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تواجد كذلك النجم البرازيلي نيمار بجوار ميسي، رغم الاحتمالات القوية بخصوص رحيلهما عن باريس، مما جعل البعض يتوقع استمرارهما بعد هذه الخطوة رغم كل الشكوك المحيطة بمستقبلهما.

وعلى جانب آخر هناك وجهة نظر أخرى، بأن باريس اعتمد على الثنائي بالفيديو الترويجي لاستغلال شعبيتهما فقط، وأن هذا التصرف لا يعني استمرارهما خاصة ميسي الذي سيصبح لاعبًا حرًا خلال أسابيع قليلة.

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