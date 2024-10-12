"ألا توجد أسئلة أخرى".. غضب راؤول يسيطر على مؤتمر صحفي في ريال مدريد!

المدرب الإسباني محاصر..

يبدو أن راؤول جونزالوس، مدرب ريال مدريد "كاستيا"، في طريقه للرحيل عن النادي الملكي، بسبب سوء النتائج.

وكشفت تقارير إسبانية أن ريال مدريد يتجه لإنهاء تعاقده مع هدافه وأسطورته السابقة، مشيرة إلى أن الإدارة أخبرته بأن "الموسم الحالي هو الأخير له".

وبدأ راؤول رحلته التدريبية مع فريق ريال مدريد تحت 19 عامًا، وتوّج معه بدوري أبطال أوروبا للشباب، قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف، علمًا بأنه كان مرشحًا للفريق الأول، قبل نحو موسمين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفشل راؤول، في الصعود مع "كاستيا" إلى الدرجة الثانية الإسبانية، علمًا بأن الفريق يتواجد حاليًا في منطقة الهبوط (بالدرجة الثالثة)، مع أداء غير مُرضٍ".

وفي مؤتمر صحفي، بدا أن التوتر وصل إلى ذروته، حين سُئل راؤول: "ماذا عن مستقبلك؟"، فرد: "مستقبلي هو التواجد في فالديبيباس يوم الثلاثاء المقبل لتدريب الفريق".

وتلقى أسطورة ريال مدريد سؤالًا آخر: "وماذا عن الفريق الأول؟"، فقال راؤول بغضب واستياء: "لقد أجبت عن السؤال، ألا توجد أسئلة أخرى؟".

وتكرر السؤال للمدر الإسباني "هل يستمر راؤول جونزاليس مدربًا لريال مدريد كاستيا؟"، فأتم: "اليوم، نعم. الآن سأقول نعم".