المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد يعلق على أحداث الديربي ضد ريال مدريد..

تتواصل ردود الفعل الغاضبة من جانب نادي أتلتيكو مدريد على أحداث مباراة الديربي ضد ريال مدريد، والتي أقيمت مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة 23 من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ميجيل أنخيل جيل، المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد علق في بيان مطول عبر الموقع الرسمي لناديه على أحداث الديربي المثير للجدل كما وصفه الموقع.

المدير التنفيذي للروخيبلانكوس علق في البداية على طرد الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب فريقه في الدقيقة 64 من عمر اللقاء مؤكدًا أن الأمر غير مفهوم، وقال: "الأمر لا يستحق الإصرار أكثر من ذلك، لقد قلته قبل بضعة أسابيع وأنا أقف إلى جانبه كلمة قلتها، بالأمس كان الأمر نفسه، إنه أمر مؤسف!".

وأضاف: "نحن نعاني دائمًا من هذا نوع من السلوك ضد الفريق بسبب الضغط الدائم على طاقم التحكيم، من غير المعقول أن يصعب على الحكم طرد أحد لاعبي المنافس حتى لو كانت اللعبة واضحة ولا يوجد مجال للتفسير كما حدث، لقد تم طرد أنخيل كوريا بشكل غير عادل".

وأكمل: "بعد الديربي الأخير قررت مشاركة رأيي علنًا، لا يمكننا تطبيع ما هو غير طبيعي، أرفض التعود على هذه المواقف، على الرغم من أنها أصبحت للأسف عادة على مر السنين، في محاولة لإيجاد أعذار لتبرير نتيجة الأمس، أنا ببساطة أبين أننا سئمنا منها".

ميجيل أنخيل جيل علق في نهاية حديثه على قضية إنريكيز نجريرا وبرشلونة، مؤكدًا أنها تلحق الكثير من الأضرار بكرة القدم الإسبانية، ومصداقيتها لدى المشجعين.

وقال جيل: "لا يمكن الشك في نزاهة المنافسة، لقد تمكننا من الوصول إلى معلومات مهمة للغاية تتطلب تحقيقًا جادًا، ليس لدينا خيار سوى الوصول إلى جوهر هذا الأمر، هذا ما طالبت به جميع أندية الدوري الإسباني، باستثناء اثنين، النادي الذي ستكون هناك تحقيقات بشأنه والآخر (ريال مدريد)، أنا مقتنع بأن كرة القدم لدينا تستحق أن نعمل جميعًا معًا حتى لا يكون هناك شك واحد".