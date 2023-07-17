فيديو | غضبه مستمر حتى في الوديات .. كريستيانو رونالدو يشكو وضع النصر لشقيقته!

الدون محبط ومستاء من وضع النصر الفني..

حالة من الغضب سيطرت على البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، خلال لقاء فريقه الودي أمام سيلتا فيجو الإسباني.

العالمي يلتقي بالفريق الإسباني ضمن وديات معسكره الإعدادي للموسم الجديد المقام حاليًا، وانتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما استقبل خماسية في الشوط الثاني، الذي لم ينته بعد.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر المدرب لويس كاسترو، إخراج رونالدو من الملعب، والدفع بخالد الغنام بدلًا منه، ليذهب الدون لمجاورة نجله كريستيانو جونيور وشقيقته إيلما أفيرو، في المدرجات.

وبينما كانت تشير النتيجة لتأخر العالمي برباعية نظيفة، أظهرت الكاميرا إعراب رونالدو عن غضبه لشقيقته، متعجبًا من وضع الفريق الفني داخل أرض الملعب.

واعتاد الجمهور على غضب صاروخ ماديرا في مباريات النصر، إذ ربما لا تمر إلا مباريات قليلة للغاية، التي لا تلتقط بها الكاميرات غضبه لأسباب مختلفة، سواء تأخر فريقه أو سوء أرضية الملعب.

يذكر أن المباراة منقولة عبر عدد من القنوات الأجنبية، على رأسها "SPORT TV" البرتغالية، لأول مرة في تاريخ النصر، الذي كانت تنقل ودياته عبر قناته على "يوتيوب".