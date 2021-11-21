غرناطة 1× 2 ريال مدريد

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نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على غرناطة بهدفين لهدف

44' عرررضية من الجهة اليمنى لغرناطة، تتجاوز الجميع وتصل إلى لويس سواريز الذي يسددها من لمسة واحدة ولكن كورتوا يتألق ويتصدى للكرة

43' أوووووووووه تسديدة خطيررررة من بنزيما ولكن ماكسميانو يتألق ويتصدى للكرة على مرتين

39' أوووووووه كاسيميرو كاد أن يغالط كورتوا! عرضية من الجهة اليسرى لغرناطة، يسددها البرازيلي بالخطأ بإتجاه مرماه ولكن كورتوا يتصدى لها

33' جووووووووووووووووووووووووول غرناطة يقلص الفارق عن طريق لويس سواريز، موتشو يضغط على فينسيوس ويقطع الكرة، وتصل إلى لويس سواريز الذي يسدد الكرة، تصطدم بناتشو، تُغير إتجاهها وتسكن الشِباك

30' أووووووووووووووووووووووووووه دفاع غرناطة ينقذ هدف محقق من على خط المرمى! مرتدة خطيرة للريال، فينسيوس ينطلق ويمرر إلى بنزيما الذي يعيد الكرة له، تطول على البرازيلي ويلحق بها أسينسيو الذي يسددها في المرمى ولكن الدفاع يُخرج الكرة قبل أن تسكن الشِباك

24' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ناتشو يحرز الهدف الثاني لريال مدريد، تمريرة من مودريتش لكروس الذي يمررها لناتشو الذي سددها في الشِباك بكل قوة

18' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أسينسيو يسجل الهدف الأول لريال مدريد، انطلاقة رائعة من ماركو الذي انفرد بالمرمى وسددها على يمين ماكسيميانو

13' ريال مدريد يحاول اختراق دفاع غرناطة ولكنه يجد صعوبة في ذلك حتى الآن

5' أوووووووووووه عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لغرناطة، ولكن ألابا يشتت الكرة لضربة ركنية

2' عررررضية من أسينسيو إلى بنزيما الذي يحاول السيطرة على الكرة ولعبها برأسه ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع غرناطة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميندي - ألابا - ناتشو- كارباخال

مودريتش - كاسيميرو - كروس

فينسيوس - بنزيما - أسينسيو





تشكيل غرناطة:

التشكيل| 4-3-3

ماكسيميانو

كيني، دياز، سانشيز، نيفا

وروتشينا، جونالونس، مونشو

سورو، سواريز، بويرتاس









يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل العودة إلى الصدارة قبل لقاء رسال سوسييداد ضد فالنسيا، بينما يرغب غرناطة في تحسين وضعه بالجدول والابتعاد عن مناطق الهبوط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "نويفا لوس كارمينيس".