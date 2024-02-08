"غرفة مليئة بالواقيات الذكرية" .. ميكا ريتشاردز يكشف كواليس فاضحة عن الأولمبياد!

كان يسير في الشوارع من دون قميص

كشف ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق والمنتخب الأولمبي البريطاني، عن كواليس صادمة حدثت خلال أولمبياد لندن 2012.

ريتشاردز كان عمره 24 سنة عندما تواجد بقائمة منتخب بريطانيا الأولمبي للمشاركة في منافسات كرة القدم بهذه النسخة من المسابقة، إلى جانب مجموعة من النجوم مثل دانييل ستوريدج وريان جيجز وآرون رامزي وكريج بيلامي.

وخلال حديثه مع بودكاست "The Rest is Football" قال ريتشاردز عن ما كان يحدث في القرية الأولمبية:"لقد كانت حفلة كل الحفلات، كان هناك جميع الرياضيين من الرياضات المختلفة".

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وأضاف:"كان هناك كل شيء، ماكدونالدز ومطعم صيني وكافيتيريا كبيرة بها كل ما تريد بالمجان، كنت آشارك غرفتي مع ستوريدج، نقضي هناك ثلاث ليال ونذهب إلى التدريب وبعدها نعود إلى القرية لنقضي 3 ليال من السهر حتى الرابعة صباحًا".

وتابع:"الفريق البريطاني كان يتواجد في نفس المبنى، بالإضافة لفرق أخرى مثل فرنسا والبرازيل، وكان هناك غرفة كبيرة ضخمة مليئة بالواقيات الذكرية، اندهشت من الأمر وكأنهم كانوا يروجون للجنس الآمن".

وأوضح خلال حديثه:"لقد كنت مشتعلًا وأتجول في الشارع بدون قميص، لقد حصلت على العديد من البطولات ولكن هذه الفترة كانت من الأفضل في حياتي".

يذكر أن المنتخب البريطاني خرج من الدور ربع النهائي في أولمبياد لندن 2012 بالخسارة من كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.