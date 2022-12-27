غرفة ليونيل ميسي في قطر تتحول لمتحف صغير

الأرجنتين تترك الكثير من الذكريات في قطر

قررت الجامعة القطرية تحويل الغرفة التي ينام فيها ليونيل ميسي إلى متحف صغير، وذلك بعد تتويج البرغوث ببطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بالنهائي.

وكان فريق الأرجنتين قد أقام معسكره في الجامعة خلال مسيرتهم في الفوز باللقب، واستمرت إقامتهم لمدة 29 يومًا، إذ وصل فريق سكالوني للنهائي وتوج بالبطولة في نهاية المطاف.

وبينما لا يزال ليونيل ميسي مبتهجًا بإنجازاته الأخيرة في الفوز بكأس العالم، قررت الجامعة القطرية تخليد الذكريات الأرجنتينية في البلد الآسيوي من خلال تحويل الغرفة التي كان ينام فيها إلى متحف.

واستعرضت الجامعة في مقطع الفيديو الذي نشر للإعلان عن تحويل الغرفة إلى متحف، بعض اللقطات الخاصة بإقامة لاعبي الأرجنتين، وعنونت تواجدهم بـ "مقر إقامة الأبطال".

كما جاء في الفيديو لقطة لجدار معلق عليه قمصان لاعبي منتخب الأرجنتين، وجاء في منتصف الصورة قميص القائد ليونيل ميسي بطبيعة الحال.