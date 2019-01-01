غرامات مالية كبيرة في انتظار رؤساء الهلال والنصر والشباب

لجنة الانضباط ف طريقها لمعاقبة رؤساء الهلال والنصر والشباب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن اللجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ستقوم بتوقيع غرامة مالية كبيرة على بعض رؤساء الأندية.

ووفقاً للتقارير السعودية، فإن لجنة الانضباط ستقوم بإصدار عقوبات مالية على رؤساء الهلال والنصر والشباب، بينما لم تقوم بتوقيع أي عقوبات على لاعبي الهلال وأحد، عقب مباراتهما معاً السبت الماضي.

ويرجع سبب العقوبة المغلظة على رؤساء الأندية، إلى قيامهم ببعض المناوشات الإعلامية والتراشق خلال الأسبوع الماضي، بما يخالف القوانين.

بينما لم تقوم اللجنة، بفرض أي عقوبات على لاعبي الهلال وأحد، بعد الأحداث التي عقبت مباراتهما والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين.