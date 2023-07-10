"غدر الصديق" .. كشف دليل إدانة الاتحاد في قضية أحمد شراحيلي والشباب

أزمة كبرى لنادي الاتحاد في قضية أحمد شراحيلي

يبدو أن نادي الاتحاد، أصبح في ورطة كبيرة وحقيقية، بقضية النجم الدولي أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

شراحيلي وقع على عقوده مع الاتحاد في يناير 2022، بعد ساعات قليلة من دخوله الفترة الحرة مع نادي الشباب، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول "مجانًا"، في صيف العام الماضي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، أخبر مركز التحكيم الرياضي السعودي، نادي الاتحاد وشراحيلي، بوجود دليل جديد، مقدم من الليث الشبابي، يدعي تفاوض اللاعب مع العميد، خلال الفترة المحمية.

وكشفت الصحيفة، عن أن هذا الدليل؛ هو "اعتراف" من فؤاد أبو هيبة، صديق شراحيلي الشخصي، والذي أقسم على وجود مفاوضات اتحادية مع اللاعب، خلال الفترة المحمية من عقده مع الشباب.

جدير بالذكر أن القانوني الرياضي سعود الرمان، أكد على أن إدانة الاتحاد "المحتملة"، في قضية المدافع الدولي؛ تعني حرمان الفريق من التعاقدات "فترتين"، تبدأ في يناير 2024، مع غرامات مالية ضخمة.