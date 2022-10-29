غارة جوية تُوقف مباراة شاختار .. والجميع يغادر نحو الملاجئ

النادي الأوكراني يؤكد أن الجميع بخير!

أعلن نادي شاختار دونيتسك عن توقف مباراة فريقه أمام نظيره أوليكساندريا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الأوكراني.

جاء هذا بسبب وجود إنذار بغارة جوية في مدينة لفيف التي تقع على الحدود مع بولندا احتضنت المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفور أن تم إطلاق صافرات الإنذار غادر كل من في الملعب بشكل فوري نحو غرف الملابس التي تم تأمينها بنفس الطريقة التي تؤمن بها الملاجئ، لحين انتهاء الغارة المنتظرة أو مرورها.

عاد الجميع لاحقًا لملعب المباراة وقاما باستئناف المواجهة التي كانت قد توقفت في الدقيقة الـ 40 بينما كان أوليكساندريا متقدمًا بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن شاختار يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأوكراني برصيد 20 نقطة بعد مرور عشر جولات.