غادر الملعب باكيًا .. ظهور نتائج الفحوصات الطبية لمدافع النصر

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع النصر ألفارو جونزاليز عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة الطائي في دوري روشن السعودي يوم أمس.
النصر هزم الطائي بهدفي تاليسكا مساء أمس في مرسول بارك، وقد غادر المدافع الإسباني الملعب باكيًا بعد تعرضه للإصابة خلال الشوط الأول.
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القلق سيطر على الجميع من إمكانية تعرض جونزاليز لإصابة بالغة تُبعده طويلًا عن الملاعب، لكن الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم، زف البشرى لجمهور العالمي.
الصحيفة أوضحت أن نتائج الفحوصات الطبية أظهرت سلامة الأربطة وعدم تعرض اللاعب لأي إصابة بالغة، وعلى الأرجح سيكون متاحًا لمواجهة الشباب القادمة يوم 14 يناير الجاري.
يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب الذي سيخوض مباراة مؤجلة هذا الأسبوع مع الاتحاد.
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