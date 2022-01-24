غاب عن الملاعب لكن لفتاته حاضرة .. موقف إنساني من الشلهوب تجاه نصراوي

لا يزال محمد الشهلوب؛ نجم الهلال ومنتخب السعودية السابق، يثبت كل يوم مدى إنسانيته وأهمية دور لاعب كرة القدم، لتوصيل رسائل سامية للجماهير، على رأسها الروح الرياضية والإنسانيات قبل المنافسة.

أبو بندر قام بلفتة إنسانية رائعة تجاه عبد الرحمن البيشي؛ لاعب النصر الأسبق، الذي يعاني من مرض نادر يعيق حركته في السنوات الأخيرة.

ما هو مرض البيشي؟

في الأول من نوفمبر 2019، صدم البيشي الجماهير بعدما أعلن عجزه عن الحركة، إثر معاناته من مرض التصلب الجانبي.

لاعب العالمي الأسبق كتب، وقتها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على كل حال، تاكدت اصابتي بمرض (التصلب الجانبي) النادر حول العالم... المرض خطير والتعب يزداد وفي المقابل يقيني بان الله سيشفيني يزداد ايضا مهما ابعدوا عني الامل".

وأضاف: "اليوم جمعة وساعة استجابة دعواتكم لي ،،، ولا حول ولاقوة الا بالله".

هذا المرض أثر على طريقة كلام البيشي، بجانب إصابته بصعوبة في البلع وشلل في الأطراف مع ضمور العضلات.

ماذا فعل الشلهوب مع البيشي؟

أبو بندر قام بزيارة خاصة للاعب العالمي السابق، لكنه لم يعلن عن زيارته، فقط كشف الأمر البيشي.

البيشي نشر صورته مع الشلهوب في منزله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: " اسعدتني زيارة الاخ والكابتن الكبير الاسطورة محمد الشلهوب، أمثال ابو البندري يخففون من وطأة الألم ومعاناة المرض… دمت وفياً صديقي الغالي".

اسعدتني زيارة الاخ والكابتن الكبير الاسطورة محمد الشلهوب @mbsh_10 … أمثال ابو البندري يخففون من وطأة الألم ومعاناة المرض… دمت وفياً صديقي الغالي pic.twitter.com/uaooQiDekx — عبدالرحمن البيشي (@bishi_10) January 24, 2022

ما هي إنجازات الشلهوب في الملاعب؟

أبو بندر أعلن اعتزاله في 11 من سبتمبر عام 2020، بعدما أنهى ذاك الموسم متوجًا بلقب الدوري مع الزعيم، والذي خطفه من دولاب الغريم التقليدي النصر.

ختام الشلهوب في الملاعب كان مسكًا، إذ أنه في موسم 2019-2020، حقق الزعيم الثلاثية؛ دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

مع الزعيم، قضى الشلهوب 21 عامًا، حقق خلالها أكثر من 30 بطولة، ما بين دوري محلي، دوري أبطال آسيا، وبطولات عربية وقارية مختلفة.

أما على المستوى الدولي، فخاض أبو بندر 118 مباراة بقميص المنتخب السعودي، سجل خلالها 19 هدفًا.

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