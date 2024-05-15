لعيون كريستيانو رونالدو .. النصر يوافق على تنفيذ شرط مانشستر يونايتد لحسم صفقة برونو فيرنانديش

صفقة من العيار الثقيل..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات نادي النصر السعودي، مرشحًا بقوة للتعاقد مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، صانع ألعاب العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

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فيرنانديش ألمح منذ أيام قليلة، بأنه من الممكن أن يعيد النظر في مستقبله، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، مع وضع نادي مانشستر يونايتد، شرطًا للتخلي عنه؛ وهو الحصول على مبلغ مالي ضخم.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن مصادر نصراوية، مساء اليوم الأربعاء، بأن النجم البرتغالي؛ هو الهدف "رقم 1" للنادي السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم.

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الصحيفة كشفت عن أن اهتمام النصر الكبير ببرونو فيرنانديش؛ جاء بسبب رغبة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في التعاقد معه.

وأشارت إلى أن مسؤولي نادي النصر، وافقوا على "شرط" العملاق الإنجليزي؛ حيث سيعملون على تلبيته من خلال تقديم عرض مالي ضخم، لا يُمكن رفضه.

وأعلنت الصحيفة، استعداد الإدارة النصراوية، لتقديم عرض مالي إلى مانشستر يونايتد، يتراوح بين 80 و90 مليون جنيه إسترليني؛ وهو الأمر الذي قد يدفع النادي الإنجليزي، للموافقة على التخلي عن اللاعب.

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديش البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي؛ حيث سجل 79 هدفًا وصنع 64 آخرين، خلال 230 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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