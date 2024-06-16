عين على نجوم الهلال .. ميتروفيتش يُحبط صربيا وسافيتش يصفق بيد واحدة!

أبرز ما قدمه الثنائي ميتروفيتش وسافيتش ضد إنجلترا في يورو 2024

ظهر المنتخب الصربي بصورة جيدة أمام إنجلترا في مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات في يورو 2024، لكن لم يحالفه التوفيق.

إنجلترا حققت الانتصار الأول في بطولة يورو 2024 لتقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة بعد تعادل الدنمارك مع سلوفينيا.

وشارك نجمي الهلال، ألكسندر ميتروفيتش وميلينكوفيتش سافيتش في المباراة بصورة أساسية، لكن لم تنجح مساعيهم في تقديم نتائج إيجابية لصربيا.

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ما الذي قدّمه ميتروفيتش أمام إنجلترا في يورو 2024؟

لم يظهر ميتروفيتش بصورة مقنعة أمام إنجلترا، ولذلك لم يُكمل المباراة للنهاية وخرج بعد مرور نحو ساعة فقط من المواجهة.

وتحرك متخب صربيا بشكل أفضل بعد نزول بديله تاديتش، وهو ما يدل على أنّ مهاجم الهلال لم يكن في الموعد.

ولعب مهاجم الهلال 61 دقيقة دون أي تسديدة على المرمى، واكتفى بكرة واحدة خارج الملعب ليمتلك xG يصل إلى 0.05 فقط.

كما لمس الكرة 24 مرة فقط، ولم يصنع أي فرصة أو تمريرة مفتاحية، كما خسر الاستحواذ 7 مرات، وتعرض للمراوغة مرة واحدة.

ما الذي قدّمه ميلينكوفيتش سافيتش أمام إنجلترا في يورو 2024؟

بالمقارنة مع ميتروفيتش، فإنّ سافيتش قدّم مباراة أفضل أمام إنجلترا، وربما كان أفضل اللاعبين من جانب صربيا في اللقاء.

سافيتش شارك في المباراة كاملة ولم يصنع سوى فرصة واحدة خطيرة على المرمى، وسدد كرة واحدة باتجاه بيكفورد لكنّها كانت بعيدة خارج المرمى.

ولم ينتصر سافيتش سوى في التحام أرضي واحد والتحام هوائي واحد، وخسر 9 ثنائيات.

أما عن عرضياته، فلم يحاول سوى مرتين فقط، واحدة كانت صحيحة، وتمريراته الطولية 3 مرات صحيحة من أصل 4 محاولات.

ربما قدّم سافيتش مباراة جيدة لكن مستواه لم يكن كافيًا، كما أنّ تأثيره الهجومي لم يكن أفضل شيء، إذ يمتلك متوسط ميدان الهلال إمكانيات أكبر من ذلك.