عين على الحكم | هل هدف مانشستر سيتي في ريال مدريد صحيحًا؟ وهل تعرض الملكي للظلم؟

ريال مدريد تعادل مع مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأجل حسم الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى لقاء الإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ريال مدريد افتتح التسجيل في الشوط الأول عن طريق فينيسيوس جونيور قبل أن يعادل كيفين دي بروينه النتيجة لصالح الضيوف في الشوط الثاني.

وأثارت المباراة العديد من الجدل بسبب الأخطاء التحكيمية والتي تأثر بها ريال مدريد أكثر من ضيفه مانشستر سيتي، مما دفع كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي، للاحتجاج على الحكم عدة مرات.

فهل تعرض ريال مدريد للظلم التحكيمي في مباراة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

هل هدف مانشستر سيتي في ريال مدريد صحيحًا؟

نجح كيفين دي بروينه في التعادل لصالح مانشستر سيتي من تسديدة قوية في الدقيقة 67 لكن في الإعادة تبين أن الكرة كان خارج الملعب.

المدرب التاريخي لآرسنال ومدير قطاع تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أرسين فينجر، أشار إلى احتمالية خروج الكرة خارج الملعب قبل هدف دي بروينه.

وأكد أن الحكم أخطأ بعدم العودة لتقنية الفيديو ومراجعة اللقطة بصورة نهائية.

وبحسب beIN، فإنّه بعد استخدام تقنية الـ3D تبين أن الكرة خرجت بكامل محيطها وبالتالي الهدف غير صحيح.

اللقطة أعادت الذاكرة لجمهور ريال مدريد لمباراة أياكس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والتي أدت لخروج النادي الملكي، وتسببت في لغط واسع مما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنشر بيان للحديث عنها.

هل استحق ريال مدريد ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي؟

قبل الهدف أيضًا، كانت هناك كرتين على التوالي طلب فيها نجوم ريال مدريد احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد.

الأولى كانت بعد محاولة بين فالفيردي وجيريلش والأخير لمس الكرة بيده لكن يده كانت ثابتة ولم يرى الحكم ضرورة احتسابها.

وبعد دقائق، سدد فينيسيوس كرة في المرمى وطلب بلمسة يد على ستونز، لكن الإعادة لم تظهر أن الكرة ضربت في يده.

إليكم اللقطة والحكم: