عين على الحكم | هل ركلة جزاء ريال مدريد ضد فياريال صحيحة؟

شكوك حول ضربة جزاء ريال مدريد

أشار حكم مباراة فياريال وريال مدريد، سوتو جرادو، إلى ركلة جزاء لصالح الملكي بالدوري الإسباني، تسببت في إثارة حالة من الجدل حول صحتها.

انتهت المباراة بين ريال مدريد وفياريال بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، بعدما سجل جيراد مورينو ركلة جزاء في الدقيقة 63، خلفًا لهدف بنزيما من ركلة احتسبت قبلها بثلاث دقائق.

ركلة الجزاء التي احتسبت لريال مدريد، اضطر حكم المباراة العودة للـ VAR لمراجعة القرار، مما أثار غضب البرازيلي فينسيوس جونيور الذي تعرض للعرقلة من مدافع فياريال.

حالة الجدل كانت حول تأثير الحركة، هل يد مدافع فياريال لم تؤثر على حركة الكرة، ومهاجم ريال مدريد بالفعل تمكن السيطرة عليها داخل منطقة الجزاء؟

بعد هزيمة اليوم من فياريال، ريال مدريد يتواجد بالمركز الثاني خلف برشلونة برصيد 38 نقطة.