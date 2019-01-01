عين على الحكم - هل هدف النجم الساحلي الثاني في الهلال صحيح؟

النجم الساحلي يتوج بكأس زايد للأندية العربية الأبطال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أُثار محمد عبد الله حسن محمد، حكم لقاء الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، الجدل بسبب لقطة الهدف الثاني للنادي التونسي في نهائي البطولة العربية.

وتوج النجم الساحلي بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد أن انتهى اللقاء بهدفين مقابل هدف، في النهائي الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

وأحرز النجم الساحلي الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق محمد عبدالله المثناني، ولكن طالب لاعبي الهلال باحتساب الهدف تسلل على لاعب النجم الساحلي.

هدف في وقت حرج جداً من عمر اللقاء.. #النجم_الساحلي يتقدم على الهلال 2-1 عبر #محمد_المثناني بالدقيقة 91

شاهد الهدف بتعليق عامر عبدالله

نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال #الهلال_النجم_الساحلي #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/E303RtwTEf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2019

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو ولكن احتسب الهدف لينتهي اللقاء بفوز الفريق التونسي ويرفع كأس زايد.

ولكن اتضح أن قرار الحكم صحيح، وأن موقف لاعبي النجم الساحلي سليم في لقطة الهدف الثاني.