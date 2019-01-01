النتائج المباشرة
دوري أبطال العرب

عين على الحكم - هل هدف النجم الساحلي الثاني في الهلال صحيح؟

آخر تحديث
التعليقات()
النجم الساحلي يتوج بكأس زايد للأندية العربية الأبطال

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أُثار محمد عبد الله حسن محمد، حكم لقاء الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، الجدل بسبب لقطة الهدف الثاني للنادي التونسي في نهائي البطولة العربية.

وتوج النجم الساحلي بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد أن انتهى اللقاء بهدفين مقابل هدف، في النهائي الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

اختيارات المحررين

وأحرز النجم الساحلي الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق محمد عبدالله المثناني، ولكن طالب لاعبي الهلال باحتساب الهدف تسلل على لاعب النجم الساحلي.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو ولكن احتسب الهدف لينتهي اللقاء بفوز الفريق التونسي ويرفع كأس زايد.

ولكن اتضح أن قرار الحكم صحيح، وأن موقف لاعبي النجم الساحلي سليم في لقطة الهدف الثاني.

إغلاق