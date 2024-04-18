عين على الحكم | جهل بالقانون أم مجاملة؟.. "عدم طرد" إيميليانو مارتينيز يثير الجدل من جديد!

صافرات الاستهجان لم تمنع الأرجنتيني من التألق

لقطة غريبة حدثت في مباراة أستون فيلا وليل في دوري المؤتمر الأوروبي، وبطلها هذه المرة كان الحارس إيميليانو مارتينيز.

الأرجنتيني المثير للجدل دائمًا كان يحاول استثارة الجماهير كعادته في ركلات الترجيح، فذهب الحكم لتوجيه بطاقة صفراء له.

ثم تراجع الحكم عن منح مارتينيز البطاقة الصفراء بشكل أثار الكثير من الجدل، خصوصًا أنه كان يملك بطاقة صفراء أولى وظن البعض أن البطاقة الثانية كفيلة بطرده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الواقع هو أن الحكم لو كان قد وجه البطاقة الصفراء لإيميليانو، لما حدث أي شيء، ببساطة لأن وقت المباراة كان قد انتهى بدخول ركلات الترجيح.

هذا الوقت لا تحتسب فيه أي بطاقات صفراء، تفقد مردودها سواء في الإيقافات أو في تراكم البطاقات خلال المباراة، لذلك فإن الحكم لم يجامل مارتينيز "المستفز" بعدم معاقبته ببطاقة صفراء ثانية.

وانتهت المباراة بتأهل أستون فيلا إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما حسم الفيلانز ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 على الأراضي الفرنسية بالذات، مارتينيز كابوس الكرة الفرنسية في ركلات الترجيح!.