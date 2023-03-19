عين على الحكم | هل تعرض ريال مدريد للظلم أمام برشلونة في الكلاسيكو؟

نظرة على أبرز اللقطات التحكيمية في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

نجح نادي برشلونة في خطف انتصار هام على ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

برشلونة تأخر في النتيجة بعد تسجيل رونالد أراوخو هدفًا بالخطأ في مرماه بعد 9 دقائق فقط، لكن سيرجي روبيرتو عادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ، ثم جاء فرانك كيسييه ليسجل الهدف القاتل في الدقيقة 94 من اللقاء.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا وبالأخص في الهدف الملغي لريال مدريد وكذلك واقعة ناتشو في الشوط الأول، بجانب تدخل من روبيرت ليفاندوفسكي على داني كارباخال في هدف الفوز.

فهل تعرض ريال مدريد للظلم في الكلاسيكو ضد برشلونة؟

هل إلغاء هدف ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو صحيح؟

بمشاهدة لقطة هدف ريال مدريد في الدقيقة 81 والذي ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل، نجد أن ماركو أسينسيو كان على بعد خطوة بسيطة من كتف كوندي.

اللقطة كانت صعبة، خاصة أنّ تقدم أسينسيو كان بخطوات بسيطة جدًا، ورغم أنّها أثارت الجدل بين جماهير الملكي لكن من أكثر من زاوية تبين تقدم الإسباني على الفرنسي.

هل استحق ناتشو بطاقة حمراء بعد عرقلة جافي؟

في الشوط الأول، شهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بعد اعتراض ناتشو لجافي وضربه بالكوع في لقطة تستوجب مخالفة وبطاقة صفراء لمدافع ريال مدريد.

الحكم لم يرى اللقطة ولم يحتسب مخالفة وبالتالي لم يمنح اللاعب بطاقة صفراء، البطاقة التي كانت كفيلة بطرده من المواجهة لحصوله على إنذار سابق.

لكن بما إنّ الحكم لم يحتسب المخالفة فلا يوجد طرد، كما أنّ تقنية الفيديو لا تتدخل في المخالفات خارج المنطقة أو الحصول على إنذار حتى لو كان الإنذار الثاني، ولكن يتدخل فقط لو كان طرد مباشر.

هل هدف كيسييه في مرمى ريال مدريد صحيح؟

بمتابعة لقطة هدف فرانك كيسييه القاتل في مرمى ريال مدريد، نجد أنّ ليفاندوفسكي ارتطم بداني كارباخال وأسقطه قبل أن يمرر إلى بالدي.

اللقطة أظهرت أن مهاجم برشلونة ارتطم بكتف كارباخال، وبالتالي لا تستوجب مخالفة لأنها كانت تدخل على الكتف.

باختصار، كانت هناك أخطاء تحكيمية دون شك لكنها لم تؤثر بشكل واضح على سير المباراة.