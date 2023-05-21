عين على الحكم | هل تعرض ريال مدريد إلى الظلم أمام فالنسيا؟

مواجهة فالنسيا أمام ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23 شهدت العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل..

شهدت مباراة فالنسيا وريال مدريد، والتي أقيمت على ملعب "ميستايا" في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23، العديد من اللقطات المثيرة للجدل على الصعيد التحكيمي.

ريال مدريد خسر أمام فالنسيا بهدف دون رد، ليحصد "الخفافيش" ثلاث نقاط هامة للغاية في مشوار الهروب من صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

المباراة التي أدارها الحكم الدولي الإسباني ريكاردو دي بورجوس شهدت طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 90+7 بعد مشاجرة عنيفة مع لاعبي فالنسيا، بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات التحكيمية.

وأثارت تلك القرارات التحكيمية حالة واسعة من الجدل على العديد من الأصعدة، خاصة بعد الهجوم العنصري العنيف على فينيسيوس جونيور من جمهور ملعب "ميستايا".

هل استحق ريال مدريد ضربة جزاء ضد فالنسيا؟

واحدة من اللقطات المثيرة للجدل في المباراة كانت في الدقيقة 90+13 بعدما حصل كريم بنزيما على الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها في جسد حارس فالنسيا، وبعد عودة الكرة إلى قائد ريال مدريد لم يتمكن من اللحاق بها بعد مسكه لوهلة من جيورجي مامارداشفيلي حارس "الخفافيش".

الغريب في الأمر أن ريكاردو دي بورجوس لم يعد لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو، على الرغم من أن الإعادة التلفزيونية أظهرت مسك مامارداشفيلي لقدم بنزيما أثناء محاولة السيطرة على الكرة العائدة، وبالتالي كان يمكن احتساب ركلة جزاء.

هل استحق فينيسيوس جونيور الطرد ضد فالنسيا؟

لم يكمل فينيسيوس جونيور المباراة في "ميستايا" لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة لهجومه على هوجو دورو مهاجم فالنسيا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

الواقعة بدأت عندما حدث شجار عنيف في منطقة جزاء فالنسيا، حيث استحوذ يونس موسى على الكرة من أمام فينيسيوس جونيور، لكن الأمور احتدمت فجأة، ليوجه البرازيلي ضربة إلى دورو بعد إمساكه لنجم ريال مدريد.

وبعد عودة دي بورجوس إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، قام الحكم الإسباني بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه البرازيلي، وقرار الحكم صحيح بالفعل بالنظر إلى تعدي فينيسيوس جونيور على منافس دون كرة.

ما حكم القانون في وجود كرة ثانية في الملعب؟

الدقيقة 70 من المباراة شهدت محاولة فينيسيوس للمرور من الجناح أمام ديميتري فولكييه، لكن ومع اقتراب البرازيلي من منطقة جزاء فالنسيا، قام المدافع السويسري إيراي كومير بتسديد كرة أخرى كانت على أرض الملعب تجاه فينيسيوس.

تلك الكرة الثانية تم رميها من المدرجات قبل ثوانٍ من المواجهة بين فينيسيوس وفولكييه، واضطر الحكم إلى استشارة حكم الفيديو المساعد لأنه لم يشاهد الكرة التي ركلها السويسري.

الحكم احتسب ركلة حرة غير مباشرة، مع منح مدافع فالنسيا بطاقة صفراء، وذلك حسب قانون التحكيم لقيام كومير بسلوك غير رياضي.