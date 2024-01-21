عين على الحكم | هل أهدى هيرنانديز ريال مدريد المباراة على طبق من ذهب؟!

مواقف مثيرة للجدل في مواجهة ريال مدريد وألميريا!

شهدت مواجهة الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وألميريا الكثير من الجدل التحكيمي بعدما كان ألميريا متقدمًا في النتيجة بهدفين نظيفين.

اللحظة الأولى الجدلية جاءت في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عندما احتسب الحكم فرانشسكو هيرنانديز مايسو الذي يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني ركلة جزاء لصالح الملكي بعد لمسة يد، ربما تكون لمسة اليد واضحة، لكن كان يجب احتساب خطأ لمدافع ألميريا في المقام الأول بعدما قفز روديجر بكلتا يداه على كتفه.

أما اللقطة الثانية فلم تمر لحظات قليلة حتى حدثت، وبالتحديد في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، عندما سجل سيرخيو أريباس هدفًا ثالثًا للضيوف.

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قرر الحكم العودة لتقنية الفيديو وألغى الهدف، وكان موفقًا في ذلك القرار، فقد كان هناك ضرب في الوجه من السنغالي ديون لوبي لجود بيلينجهام مع بداية الهجمة.

اللقطة الثالثة جاءت بعدها بلحظات أخرى بهدف لصالح فينيسيوس جونيور، الهدف جاء بالجزء السفلي من كتف اللاعب البرازيلي، ربما الإعادات لم تكن واضحة كفاية، وهنا عندما تدخل الحكم أقر بصحة الهدف، بالرغم من الشكوك الكبيرة التي تحيط به.