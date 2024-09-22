عين على الحكم.. هدية مايكل أوليفر لجوارديولا تشعل بركان أرتيتا!

في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع..

شهدت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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أولى الحالات الجدلية كانت في الدقيقة 22، حينما أقدم لاعبو آرسنال على تنفيذ ركلة حرة من منتصف ملعبهم بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تسجيل ريكاردو كالافيوري هدف التعادل للنادي اللندني (1-1).

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اعترض لاعبو السيتي بشدة على حكم المباراة مايكل أوليفير، الذي لم يأمر بإعادة تنفيذ المخالفة، بل وعاقب الحارس إيدرسون بالبطاقة الصفراء، بداعي الاحتجاج غير اللائق.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وقبل لحظات من صافرة النهاية، ارتكب لياندرو تروسارد مخالفة في الالتحام مع أحد لاعبي السيتي، قبل أن يخرج الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، ومن ثم طرده.

تسببت البطاقة الحمراء المثيرة للجدل في غضب مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، الذي أبدى استياءه بشدة من القرار من المنطقة الفنية، بينما كانت النتيجة (2-1) للجانرز.

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وقبل هذه المباراة، كان مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب البريميرليج بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بينما يأتي آرسنال في المركز الرابع بـ10 نقاط.