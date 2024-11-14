عين على الحكم | البليهي يلغي هدفًا قاتلًا .. النقبي حديث السعودية بعد ضياع الفوز أمام أستراليا!

بعد إلغاء هدف سعودي في الدقيقة 90+5..

يبدو أن الحكم الإماراتي عادل النقبي، سيكون محور الحديث بين الجماهير السعودية، بعدما قرر إلغاء هدف مثير للجدل، للمنتخب السعودي خلال الدقائق الأخيرة من عمر مباراة أستراليا.

وانتزع منتخب السعودية نقطة من الأراضي الأسترالية، بعد تعادله مع الكنغر سلبيًا، على ملعب ريكتانجولار في ملبورن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 90+5، استطاع سلطان الغنام، ظهير المنتخب السعودي، أن يسجل هدفًا، مستغلًا ارتداد الكرة من الدفاع الأسترالي، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بعد رفع راية التسلل.

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وخلال الاستديو التحليلي عقب المباراة، اختلف النقاد حول تفسير السبب الذي دفع الحكم لإلغاء الهدف السعودي القاتل في اللحظات الأخيرة، بين وجود علي البليهي في وضع تسلل، أثناء مرور الكرة بين قدمه قبل معانقة الشباك، أو وضع البليهي الذي "حجب" الرؤية عن الحارس الأسترالي جوي جاوتشي، أو وجود خطأ لمسة يد أثناء إبعاد الكرة من قِبل الدفاعات الأسترالية.

ورغم الجدل الدائر حول السبب وراء قرار النقبي بإلغاء الهدف، ولكن تبقى نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، الذي رفع رصيد منتخبي السعودية وأستراليا إلى 6 نقاط من 5 مباريات، بينما يتفوق الكنغر بفارق الأهداف، ليحتل وصافة المجموعة الثالثة، بينما جاء الأخضر في المركز الثالث.