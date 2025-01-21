عين على الحكم | شتشيسني مظلوم .. خبير تحكيمي يسكب البنزين فوق نار برشلونة بعد ضربة جزاء بنفيكا

ضربتان جزائيتان في أول نصف ساعة من مواجهة بنفيكا وبرشلونة!

جدل كبير أشعل مواجهة بنفيكا وبرشلونة، وأثار الغضب تجاه الحكم الهولندي داني ماكيلي، الذي احتسب ضربتين جزائيتين في أول نصف ساعة من المباراة.

الفريق البرتغالي يستضيف حاليًا نظيره الإسباني، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الجدل الأول كان في الدقيقة 13 بعدما أعلن الحكم الهولندي احتساب ضربة جزاء لصالح برشلونة، سجل منها روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل (1-1).

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الجزائية احتسبها ماكيلي بعد الرجوع لتقنية الفيديو، على إثر تدخل توماس أراوخو؛ لاعب بنفيكا، على قدم أليخاندرو بالدي، وهو القرار الذي أيده الخبير التحكيمي بافل فرنانديز خلال حديثه عبر "راديو ماركا".

لكن الأكثر جدلًا هو ما حدث في الدقيقة 28، بعدما أطلق الحكم صافرته معلنًا احتساب ضربة جزاء لصالح أصحاب الأرض، بداعي عرقلة فويتشيك شتشيسني؛ حارس البرسا، لخصمه كرم أكتورك أوغلو.

اللقطة بدأت بعدما استقبل أكتورك أوغلو تمريرة خلف مدافعي برشلونة، ليجد نفسه على انفراد بشتشيسني، فما كان من الأخير إلا أن يحاول إيقاف الخطوة بالتدخل مع الخصم، ليعلن الحكم الهولندي صافرته معلنًا جزائية ضده.

ورغم أن لاعبي برشلونة طالبوا ماكيلي بالرجوع لتقنية الفيديو لمراجعة اللقطة إلا أنه تمسك بقراره، خاصةً وأنه لم يتلق أي إشارة من غرفة "الفار".

حول تلك اللقطة، أكد الخبير التحكيمي بارينيشيا مونتيرو، في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "حسب ما شاهدت، أعتقد أن شتشيسني لم يلمس مهاجم بنفيكا، أعتقد أنه كان يجب على الحكم الذهاب لتقنية الفيديو لمراجعة الحالة".

حديث الخبير التحكيمي من شأنه أن يسكب البنزين على نار غضب البرشلونيين، خاصةً وأنها جزائية تسببت في استقبال فريقهم الهدف الثالث في المباراة.