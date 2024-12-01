عين على الحكم: سقط روديجر فنال الهدية.. لاعب خيتافي يكافئ ريال مدريد بركلة جزاء

خطأ قاتل..

شهدت مباراة ريال مدريد وخيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وفي الدقيقة 27، نفذ رودريجو ركلة ركنية لريال مدريد، لم يستغلها أي من زملائه، بينما سقط أنطونيو روديجر على أرض الملعب بعد التحام مع لاعب وسط خيتافي آلان نيوم.

احتسب الحكم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز ركلة جزاء لصالح الميرنجي، وسط اعتراضات من لاعبي خيتافي، قبل أن يحولها جود بيلينجهام إلى داخل الشباك، محرزًا الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 30.

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كان الشد في بداية اللقطة من مدافع خيتافي فيه الكثير من السذاجة، حيث كان أمام أعين الحكم، ورغم أنه ترك روديجر بعد ذلك وسقط الألماني وهو ممسك بيد المدافع، فقد احتسب الحكم الركلة وأكدتها تقنية الفيديو.

أرجعت صحيفة "ماركا" احتساب الحكم هيرنانديز هيرنانديز لركلة الجزاء لكونه قد حذر مدافع خيتافي نيوم من الالتحام بشكل مبالغ فيه قبلها بدقائق قليلة.

وعقب الهدف، تمكن ريال مدريد من تعزيز تقدمه عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 38 حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في القائم ثم سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للملكي بعد بعض الدقائق التي ضغط فيها الضيوف، ثم عادت لتقنية الفيديو وألغاها عقب أن شاهد أن الكرة ارتطمت في ركبة المدافع وليست يده.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز من أجل الوصول إلى النقطة 33 (في الوصافة)، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، علمًا بأن الميرنجي له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.