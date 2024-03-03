عين على الحكم | ركلة جزاء مرفوضة لبرشلونة تعيد جدل ريال مدريد!

الجدل التحكيمي الإسباني مستمر!

شهدت مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيك بيلباو في الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإسباني بعض الجدل التحكيمي على غرار مواجهة فالنسيا وريال مدريد في ملعب مستايا بنفس الجولة.

المواجهة كانت هادئة حتى بدأ نجوم برشلونة في السقوط على الأرض والخروج من الملعب بسبب الإصابات، والحديث هنا عن الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس.

النادي الكتالوني طالب بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة، حيث تدخل مدافع بيلباو على لامين يامال وسقط، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزاوية لم تكن واضحة بما فيه الكفاية، فقد كان هناك احتكاكًا بين اللاعبين، لكن لم يكن واضحًا إذا ما كان مدافع بيلباو هو الذي حاول عرقلة يامال أم أن النجم الشاب هو من سقط نظير احتكاك خفيف.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل دون أهداف مع أتلتيك بيلباو، ليبقى في المركز الثالث برصيد 58 نقطة خلف ريال مدريد وجيرونا.