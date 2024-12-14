عين على الحكم | سنتيمترات تنقذ ريال مدريد من سيناريو كارثي ضد رايو فاييكانو

الكرة مرت بسلام!

شهدت الدقائق الأولى من مباراة ريال مدريد نظيره رايو فاييكانو سيناريو مؤلم للفريق الملكي الذي كان متأخرًا بهدف نظيف بالفعل.

جاء هذا في الدقيقة الـ 21 من عمر اللقاء حيث أخطأ دفاع الملكي قبل أن يحاول رودريجر إصلاح ذلك الخطأ فقام بجذب لاعب فاييكانو على حدود منطقة الجزاء.

طالب نجوم الفريق صاحب الأرض بالحصول على ركلة جزاء، فعاد الحكم إلى تقنية الفيديو التي أكدت عدم وجود خطأ على النجم الألماني.

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يعود السر في عدم احتساب أي خطأ على رودريجر لأن الالتحام كان خارج منطقة الجزاء، بالرغم من أن لاعب فاييكانو سقط داخل المنطقة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حال حقق الفوز على رايو فاييكانو، حيث سيتساوى مع برشلونة في عدد المباريات وسيكون له نقطة أكثر من الفريق الكتالوني.