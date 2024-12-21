ماذا حدث؟

شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت على ملعب مونتجويك بالدوري الإسباني، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

وفي الدقيقة 20، فشل فيرمين لوبيز لاعب برشلونة في تحويل كرة عرضية إلى داخل الشباك، لتتجاوزه الكرة وتصطدم بيد لاعب أتلتيكو مدريد جوليانو سيميوني داخل منطقة الجزاء.

لم تكن يد لاعب أتلتيكو في وضعها الطبيعي، لتصطدم بها الكرة قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية، ما دفع الحكم ريكاردو دي بيرجوس للتوقف في انتظار قرار غرفة تقنية الفيديو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد نحو دقيقة، لم يطلب حكم تقنية الفيديو خافيير إجليسياس من حكم الساحة مشاهدة اللعبة، ويبدو أنه رأى أن "اللاعب لم يكن بإمكانه تعديل وضعية جسده"، لذا تقرر استئناف اللعب كركلة ركنية للفريق الكتالوني.

تمكن برشلونة في الدقيقة 30 من هز شباك أتلتيكو مدريد عن طريق بيدري، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لصالح أصحاب الأرض.