عين على الحكم | راية "المساعد" كادت تلغي هدف مبابي .. والفار يكتفي "بالمشاهدة"

ماذا حدث؟

شهدت مباراة ريال مدريد وإشبيلية مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وسجل كيليان مبابي هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة العاشرة، بتسديدة مميزة للغاية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس ألفارو فيرنانديش في التعامل معها.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود مخالفة واضحة في التحام بين لاعبي ريال مدريد وإشبيلية، قبل بناء الهجمة، لكن الحكم إسيدرو دياز احتسب الهدف، كما لم يستدعه حكم تقنية الفيديو كوادرا فرنانديش لمراجعة اللعبة.

ووفق الإعادة التلفزيونية فقد رفع الحكم المساعد رايته أثناء الالتحام، في إشارة إلى وجود خطأ، قبل أن يخفضها في لحظات، حين لم يطلق الحكم صافرته لوجود مخالفة.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز على إشبيلية، من أجل تجاوز برشلونة في جدول ترتيب الليجا، وتقليص الفارق مع أتلتيكو (المتصدر) إلى نقطة واحدة.