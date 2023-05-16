عين على الحكم | جزائية واضحة وضوح الشمس .. الاتحاد يتعرض لظلم بيّن أمام الهلال

واحدة من أغرب اللقطات في كلاسيكو الهلال والاتحاد، الممتلئ بالفعل بالإثارة والجدل، شهدتها العشر دقائق الأخيرة من اللقاء، ضد العميد.
العميد يحل ضيفًا حاليًا على الزعيم، على ملعب الملز، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.
ودفع نونو سانتو؛ المدير الفني البرتغالي للنمور، بالبرازيلي هيلدر كوستا في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليكون صاحب واحدة من أغرب اللقطات.
وبينما يستعد كوستا لتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء لزميله، تقدم ظهير الزعيم ياسر الشهراني داعسًا على القدم الثابتة له، لكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب في قرار غريب.
جدير بالذكر أن العميد يدخل الكلاسيكو في صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، فيما يحل الزعيم رابعًا بـ49 نقطة.
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